Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что на посту президента США не пользовался шпаргалками, в отличие от Джо Байдена.

Об этом Трамп сказал на митинге своих сторонников.

"В мои времена такого не было", - заявил бывший президент США.

Напомним, Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем случайно показал публике шпаргалку, в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.

Газета The New York Post запечатлела момент, когда Байден перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему журналисток.

Шпаргалка Байдена стала одной из главных тем утренних эфиров центральных телеканалов CNN и Fox News. Первый заступается за президента, указывая, что подобные записки - дело обычное, второй традиционно апеллирует к возрасту американского лидера.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что "подготовка вопросов, которые могут прозвучать на пресс-конференциях президента США, - это совершенно нормально, адресующих их журналистов выбирают заранее".

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что "заданный вопрос отличался от того, который был на карточке".

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году Байдена уличили в использовании шпаргалок-инструкций о том, как вести себя на встрече.