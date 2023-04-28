В Белом доме прокомментировали замеченную у президента США Джо Байдена шпаргалку с именами журналистов и расписанными вопросами.

"Подготовка вопросов, которые могут прозвучать на пресс-конференциях президента США Джо Байдена, - это совершенно нормально, адресующих их журналистов выбирают заранее", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас нет конкретных вопросов заранее. Это не то, чем мы занимаемся, и на самом деле, я хотела бы отметить, заданный вопрос отличался от того, который был на карточке, которую вы все видели", – добавила она.

Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем случайно показал публике шпаргалку, в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.

Газета The New York Post запечатлела момент, когда Байден перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему журналисток.

Шпаргалка Байдена стала одной из главных тем утренних эфиров центральных телеканалов CNN и Fox News. Первый заступается за президента, указывая, что подобные записки - дело обычное, второй традиционно апеллирует к возрасту американского лидера.

Отметим, что это уже не первый случай использования Джо Байденом подобных "подсказок". Так, еще в 2021 году глава Белого дома во время своей первой большой пресс-конференции на посту президента США использовал шпаргалки, в которых содержалась информация с подробным описанием ключевых моментов политики и данные о присутствующих журналистах.

А в прошлом году Байдена уличили в использовании шпаргалок-инструкций о том, как вести себя на встрече.