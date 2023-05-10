Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса во главе с председателем республиканцем Джеймсом Комером обвинил семью президента США Джо Байдена в незаконном получении 10 миллионов долларов из Китая.

В докладе Комитета говорится, что во время пребывания Байдена на посту вице-президента было создано 20 компаний, связанных с некоторыми членами его семьи.

Некоторые из этих компаний, включая Owasco PC, принадлежащую сыну Джо Байдена Хантеру, Hudson West III, LLC, Robinson Walker, LLC и Rosemont Seneca Bohai, LLC, принимали средства от иностранных компаний в размере от 5000 до 3 миллионов долларов, говорится в сообщении комитета.

"Это является свидетельством торговли влиянием и корреляции между семьей Байденов и работой их деловых партнеров", - утверждают в комитете.

То есть, Байдена обвиняют в использовании своего служебного положения с целью получения прибыли.

Кроме того, Байденов обвинили в осуществлении коррупционных схем с Румынией и некоторыми из высших должностных лиц Коммунистической партии Китая.

Также, Комитет заявил, что установил причастность ЦРУ к попытке выдать скандал с ноутбуком сына Байдена за "дезинформацию России".

Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев сообщила о том, что у них есть информация об участии президента США Джо Байдена в коррупционной схеме.

По данным опроса общественного мнения Langer Research Associates, рейтинг Джо Байдена упал до самого низкого уровня в его карьере, а большинство опрошенных американцев заявили, что поддержали бы Дональда Трампа на выборах президента.