В Белом доме беспокоятся по поводу нездорового питания президента США Джо Байдена.

Об этом пишет портал Axios.

Как сообщает издание, Байдена предпочитает углеводы, а Джилл Байден убеждает его есть больше зелени, рыбы и овощей, независимо от того, нравятся они ему или нет (а он их не любит). На стороне первой леди помощники Байдена, обеспокоенные здоровьем 80-летнего политика в свете предстоящей ему предвыборной гонки.

Некоторые помощники Байдена отмечают, что он ест как ребенок. Его любимые блюда включают бутерброды с арахисовым маслом и желе, сэндвич с беконом. салатом и томатами, пиццу, печенье, спагетти с маслом и красным соусом, а также мороженое.

В пятницу во время посещения ресторана Taqueria Habanero в округе Колумбия Байден заказал чуррос и кесадилью с курицей. Он трезвенник и часто пьет апельсиновый изотоник бренда Gatorade.

В сентябре 2021 года сестра президента Вэл приехала в Белый дом на частный ужин, для которого первая леди в качестве основного блюда выбрала лосось в тесте с овощной смесью.

"Черт, она все время заставляет меня есть эту здоровую пищу", - сказал тогда президент, который не любит лосось.

Об этом Вэл написала в мемуарах. По словам Вэл, когда первая леди скрылась из виду, Байден съел немного лимонного пирога и доел коробку шоколадного мороженого на десерт.

Также издание добавило, что Байден в силу возраста не может заниматься фитнесом, но по утрам тренируется с физиотерапевтом Дрю Контрерасом.

Ранее мы писали, что физическая форма Байдена оставляет желать лучшего. Так, в феврале во время визита в Польшу он споткнулся и стал на четвереньки на трапе самолета.

А летом упал с велосипеда во время поездки в Рехобот-Бич, когда уже был не в седле, а одной ногой стоял на земле.