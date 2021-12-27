Швейцария готова выступить посредником и принять на своей территории встречу Совета России и НАТО, которая может состояться уже 12 января.

Об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер рассказал "Ленте.ру".

"Швейцария готова предложить свои посреднические услуги, когда это полезно и желанно. Это включает в себя проведение или содействие проведению конференций или встреч", - сказал Эльтшингер в ответ на вопрос о возможности проведения встречи Совета РФ и НАТО в Швейцарии.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Среди двенадцати пунктов предложения, есть пункт об исключении дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Спустя некоторое время Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". Кремль подтвердил готовность к прямому диалогу с НАТО.

Также сообщалось, что в России анонсировали переговоры с США по безопасности сразу после новогодних каникул.