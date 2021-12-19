Суд Швейцарии отклонил апелляцию близкого к Кремлю бизнесмена Владислава Клюшина, который ранее отвечал за работу СМИ в администрации президента РФ, а сейчас обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Россиянина экстрадироуют в США.

Об этом сообщает пресс-служба швейцарского минюста.

"По запросу США и постановлению Федерального управления юстиции гражданин России Владислав Клюшин был арестован 21 марта 2021 года в кантоне Вале и помещен под стражу с целью экстрадиции. 19 апреля 2021 года посольство США в Берне официально запросило его экстрадицию на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США. Владислав Клюшин обвиняется в совершении с несколькими сообщниками инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов. Федеральное управление юстиции вынесло решение об экстрадиции 24 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Владислав Клюшин обжаловал решение суда об экстрадиции. Он настаивал на том, что стал жертвой политической кампании США и сфабрикованных обвинений.

В судебном постановлении говорится, что нет оснований ставить под сомнение независимость американской судебной системы США и что представители Вашингтона предъявили достаточные основания для экстрадиции и дальнейшего судебного разбирательства на своей территории.

Экстрадиции бизнесмена добивалась и Москва, однако 31 августа Минюст Швейцарии отклонил ее запрос.

По данным российских СМИ, Владислав Клюшин близок к первому замглавы администрации президента России Алексею Громову, а в период с 2000 по 2008 годы отвечал за работу со СМИ в администрации президента.

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