Утром во вторник, 5 июля, россияне нанесли ракетные удары по Николаеву. В городе во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов, после этого в небе появился дым.

О ракетном обстреле в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, на местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Более подробную информацию Сенкевич обещает сообщить позже.

Напомним, сегодня утром войска РФ также выпустили 7 ракет по Днепру и области.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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