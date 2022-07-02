В субботу, 2 июля, по Николаеву и пригородам было выпущено минимум 7 ракет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Прилетело по меньшей мере 7 ракет. Они попали по городу и пригороду. Насчет вчера, я думаю, это были ракеты С-300, по сегодняшним еще не знаем, проверяем. По состоянию на сейчас жертв нет, благодаря Святому Николаю, но мы еще уточняем", - сказал Ким.

Он также добавил, что один гражданский погиб в селе Березовка в ходе обстрелов из РСЗО.

Ранее мы писали, что после обстрела многоэтажки в Николаеве 29 июня погибло шесть человек. Еще шесть получили травмы. От ударной волны и обломков повреждения получили семь жилых многоэтажек. В основном там выбиты окна и разрушены балконы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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