Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 1 июля. Россияне продолжают активные обстрелы украинских населенных пунктов.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из артиллерии районы Гремяча, Михальчиной Слободы, Колоса Черниговской области и Старикового и Атинского Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы Чеполя, Золочева, Русской Лозовой, Рубежного, Крестища, Печенег, Харькова, Питомника, Базалиевки и Прудянки. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку.

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение. Вел артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушевахи, Долгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы Сидорово, Переездного, Кривой Луки, Маяков, Северска, Приволья, Лисичанска, Волчеяровки, Золотаровки, Бахмута, Клиново, Кодемы, Нью-Йорка, Покровского, Зайцево, Майского и Вершины. Вражеские авиационные удары зафиксированы у Клинового и Покровского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков Авдеевку, Новоселовку Вторую, Водяное, Тоненькое, Красногоровку, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловку, Горево, Горное, Староукраинку, Железнодорожное и Марьинку.

Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода ВСУ успешно и грамотно отразили. Агрессор отошел.

На Южнобугском направлении противник продолжал обстрелы Посад-Покровского, Степной Долины, Таврического, Прибугского, Александровки, Мирного, Шевченково, Новогригоровки, Широкого, Партизанского, Благодатного, Первомайского, Кобзарцев, Красного Яра, Кавказа, Степова, Добрянки, Потёмкино и Николаевки. Нанес авиаудар по Дивизии.

В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины россияне дерат в Черном море два носителя высокоточного оружия.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПЛА "Форпост" примерной стоимостью 7 миллионов долларов США.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают поражать логистические центры врага, пункты обеспечения топливом, скопления боевой бронированной техники и живой силы.

В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва во Владивостоке и Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии.

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