После обстрела многоэтажки в Николаеве 29 июня погибло шесть человек (ранее сообщалось о 4 погибших). Еще шесть получили травмы.

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким в своем Телеграм-канале утром в четверг, 30 июня.

Он также добавил, что по Николаеву и пригороду россияне выпустили вчера около десяти ракет.

Мэр города Александр Сенкевич добавил, что ночью из-под завалов дома спасатели извлекли еще одно тело.

Он также добавил, что от ударной волны и обломков повреждения получили семь жилых многоэтажек. В основном там выбиты окна и разрушены балконы.

Спасатели добавили, что продолжают разбирать завалы и показали фото последствий удара по жилому дому.

Напомним, утром 29 июня в Николаеве ракеты РФ попали по жилой многоэтажке. Фото и видео спасательных работ можно посмотреть здесь.

Также сообщалось, что ранее Николаев обстреляли из "Урагана".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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