Ночью достали еще одно тело. В Николаеве увеличилось количество погибших после удара по многоэтажке
После обстрела многоэтажки в Николаеве 29 июня погибло шесть человек (ранее сообщалось о 4 погибших). Еще шесть получили травмы.
Об этом сообщил губернатор Виталий Ким в своем Телеграм-канале утром в четверг, 30 июня.
Он также добавил, что по Николаеву и пригороду россияне выпустили вчера около десяти ракет.
Мэр города Александр Сенкевич добавил, что ночью из-под завалов дома спасатели извлекли еще одно тело.
Он также добавил, что от ударной волны и обломков повреждения получили семь жилых многоэтажек. В основном там выбиты окна и разрушены балконы.
Спасатели добавили, что продолжают разбирать завалы и показали фото последствий удара по жилому дому.
Напомним, утром 29 июня в Николаеве ракеты РФ попали по жилой многоэтажке. Фото и видео спасательных работ можно посмотреть здесь.
Также сообщалось, что ранее Николаев обстреляли из "Урагана".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".