В бою погиб ветеран АТО Владимир Прохнич, ставший известным после того, как 4 августа прошлого года угрожал чиновникам гранатой в Кабмине.

О смерти 44-летнего ветерана сообщил его товарищ Александр Третьяков.

Известно, что после начала вторжения Прохнич воевал и участвовал в боевых действиях в родном Ирпене, управлялся с противотанковыми шведскими средствами NLAW. Позже был переброшен на другие направления.

Тот случай с гранатой в Кабмине Прохнич и его друзья объяснили тем, что на этот отчаянный поступок ветерана АТО с ранениями и контузиями толкнули проблемы ветеранов, которые не хотели решать чиновники.

За это Прохничу вручили подозрение, дело было направлено в суд по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы с использованием оружия), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

Из-за многочисленных ранений и необходимости лечения его отпустили под домашний арест.

После вторжения РФ Прохнич пошёл воевать, так как обвинительного приговора суда еще не было.

В его окружении говорят, что Прохнич мог и не идти воевать, учитывая многочисленные контузии и ранения, однако решил реабилитироваться за августовский поступок в Кабмине.

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