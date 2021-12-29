В среду, 29 декабря, в Печерском районном суде Киева состоялось первое судебное заседание по резонансному делу Владимира Прохнича, который 4 августа угрожал взорвать гранату в здании Кабмина.

Как выяснила "Страна" из собственных источников в окружении обвиняемого, на заседании, которое прошло в присутствии только обвиняемого Прохнича и его адвоката, прокурор огласил обвинительный акт.

Документ формализовал обвинение, выдвинутое Прохничу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.146 (лишение свободы человека с угрозой оружием), ст.341 (захват здания) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами). По последней, самой тяжкой, статье Прохничу грозит до семи лет тюрьмы.

Также на заседании было принято решение продлить Прохничу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как рассказали собеседники из числа друзей обвиняемого, пожелавшие сохранить анонимность, позиция Прохнича в суде довольно проста: он охотно признает вину по всем пунктам обвинения и очень хочет получить условный срок. Учитывая, что о нем хлопотали представители Кабмина, а также его заслуги как ветерана АТО, не исключено, что Прохнич все-таки получит условное наказание. Ведь ни материальных, ни моральных претензий к нему никто не выдвинул: ни клерк, которого он фактически держал в заложниках, ни сотрудники охраны Кабмина, подвергавшиеся риску взрыва во время переговоров с ним.

Как писала "Страна", в октябре стационарная психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость и подсудность Прохнича.

А в ноябре суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.