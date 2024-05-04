Министерство обороны Украины рассказало, как с сегодняшнего дня будут определять пригодность к воинской службе, согласно вступившего в силу закона.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Департамента охраны здоровья при МО в Фейсбуке:

Отменяется статус "ограниченно пригодный" - остаются только "пригодный" и "непригодный" До 4 февраля 2025 года мужчины 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный", должны пройти медкомиссию. Направление на неё должен предоставить ТЦК, командир части или учреждение здравоохранения, где лечится военнослужащий Устанавливаются две степени пригодности: полностью пригодный - либо пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи, оперативном обеспечении, охране. В каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций. Пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты и штурмовых подразделений. Изменена процедура обжалования постановлений медкомиссии – повторная ВВК проходит в другом учреждении здравоохранения. Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности – "члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только чёткими нормами, что позволит сделать невозможным коррупционные проявления".

Ранее Минобороны опубликовало полный перечень заболеваний, определяющих пригодность к службе.

Также в Минобороны рассказали, на какие категории разделят "ограниченно пригодных".