В Минобороны Украины объяснили, как будут определять пригодность к воинской службе
Министерство обороны Украины рассказало, как с сегодняшнего дня будут определять пригодность к воинской службе, согласно вступившего в силу закона.
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Департамента охраны здоровья при МО в Фейсбуке:
- Отменяется статус "ограниченно пригодный" - остаются только "пригодный" и "непригодный"
- До 4 февраля 2025 года мужчины 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный", должны пройти медкомиссию. Направление на неё должен предоставить ТЦК, командир части или учреждение здравоохранения, где лечится военнослужащий
- Устанавливаются две степени пригодности: полностью пригодный - либо пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи, оперативном обеспечении, охране.
- В каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.
- Пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты и штурмовых подразделений.
- Изменена процедура обжалования постановлений медкомиссии – повторная ВВК проходит в другом учреждении здравоохранения.
- Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности – "члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только чёткими нормами, что позволит сделать невозможным коррупционные проявления".
Ранее Минобороны опубликовало полный перечень заболеваний, определяющих пригодность к службе.
Также в Минобороны рассказали, на какие категории разделят "ограниченно пригодных".
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