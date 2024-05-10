На Крещатике в центре Киева сотрудники ТЦК и полиции остановили певца Дмитрия Монатика.

Об этом пишет "Телеграф".

Паблики пишут, что у него проверили документы.

Монатик подтвердил свое задержание сотрудниками ТЦК на Крещатике.

"Вежливо спросили, обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами, и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После проверки данных и учета — отпустили", - написал певец.

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