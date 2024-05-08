Очереди в ТЦК по всей Украине сформировались не из-за обилия добровольцев: в военкоматы пошли те, кто "не будут призваны".

Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

"Сейчас пришли в ТЦК, в основном, обновлять данные, имеющие бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они практически не будут призваны. Поэтому это вопрос, который мы, кстати, обсудили на комитете, это вопрос, который нужно будет поднимать", – отметил Костенко.

По мнению Романа Костенко, очереди может частично "разгрузить" электронный кабинет, который позволит людям регистрироваться дистанционно.

"Нам вчера его презентовали, там есть к нему некоторые вопросы, но в целом он может это сделать", – считает нардеп.

"Но после этого все равно людям придется идти в военкомат", – подытожил Костенко.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины разрабатывает мобильное приложение для обновления данных в ТЦК.

А перед этим в Минобороны пообещали, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая. Чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые поля.