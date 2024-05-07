Хмельницкий ТЦК заявил, что тем, кто будет снимать их сотрудников на видео, грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Об этом в ТЦК сообщили в фейсбуке.

"Съемка мест пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мероприятий оповещения военнообязанных граждан приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил Украины в обществе", - говорится в сообщении.

ТЦК видит в этом признаки статьи 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, украинец получил год условно за съемку вручения повесток для TikTok. Блогер признал вину. Он заявил, что таким способом, хотел набрать популярность в ТикТоке.

Недавно в Волынской области администратор телеграм-канала о повестках получила условный срок два года. Жительница области вела канал "Волынь погода", в котором сообщала о местах выдачи повесток.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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