Мужчина из Днепра получил год условно за то, что снимал для ТикТок вручение повесток.

Об этом говорится в решении суда.

Суд заявил, что блогер выложил в свои социальные сети минимум 10 эпизодов съемки работы представителей ТЦК, которые вручали повестки. Прокуратура квалифицировала такие ролики как распространение информации о передвижении ВСУ.

Блогер признал вину. Он заявил, что таким способом, хотел набрать популярность в ТикТоке.

Телефон, которым блогер снимал видео с сотрудниками ТЦК, был конфискован в пользу государства.

Недавно в Волынской области администратор телеграм-канала о повестках получила условный срок два года. Жительница области вела канал "Волынь погода", в котором сообщала о местах выдачи повесток.

Также киевского охранника многоэтажки, предупреждавшего жильцов о визитах ТЦК, осудили на пять лет. Как гласит фабула дела, охранник дома написал по меньшей мере пять раз в домовой чат, где состоят 818 жильцов, сообщения: "адресная раздача повесток", "повестки адресно", "у нас опять ТЦК".

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