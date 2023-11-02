Суд вынес приговор по делу харьковчанина Александра Перебейноса, который вел телеграм-канал, сообщавший, где сотрудники военкоматов раздают повестки гражданам. Суд признал его виновным в администрировании канала и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Об этом стало известно из приговора Фрунзенского районного суда Харькова от 26 октября.

Канал харьковчанина, работающего инженером в КП "Тепловые сети", имел 123 000 подписчиков, в его описании было указано: "Канал создан для оперативного обмена информацией о том, где представители ТЦК вписывают в готовые бланки ваши ФИО. Наша цель – превенция нецелевого получения повесток. Отправляйте информацию о том, где их видели".

Перебийнис получал через чат-бот информацию и размещал публикации с фотодоказательствами мест нахождения представителей районных ТЦК и СП, в частности, в поселке Солоницевка, у выхода из станций метро "Тракторный завод", "Студенческая", "Турбоатом", "Армейская", " Киевская”, "Площадь Конституции", у супермаркета "Рост" на "Киевской", у авторынка "Барабашово" и т.д.

Летом в Киеве осудили администратора телеграм-канала "Повестки" о местах работы военкомов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку.

А весной в Луцке дали пять лет администратору канала, писавшего о местах раздачи повесток.