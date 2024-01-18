Служба безопасности Украины заблокировала популярный канал в Viber, который сообщал о раздаче повесток во Львовской области и призывал прятаться от ТЦК.

Об этом сообщается в Фейсбуке Управления СБУ во Львовской области.

"Ресурс информировал о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе. В частности, участники канала сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов" - говорится в сообщении.

Информацию о местоположении работников ТЦК публиковали в онлайн-режиме благодаря местным жителям. Канал быстро набрал аудиторию и стал популярным.

Сотрудники СБУ установили личности всех причастных к работе канала. У фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны. Администраторам грозит до 15 лет тюрьмы.

СБУ напомнила, что за такую деятельность грозит ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

С усилением мобилизации в Украине появилось много пабликов, информирующих о местах раздачи повесток. Ранее мы сообщали, что СБУ заблокировала сразу 26 таких телеграм-каналов. Силовики тогда заявили, что в группах призывали людей скрываться от военкомов и помогали уклонистам избегать мобилизации.

А в Киеве администратора подобного телегнрам-канала под названием "Повестки" приговорили к пяти годам тюрьмы. Как установил суд, админ канала использовал фразы "по возможности не заезжайте", "будьте осторожны" и другие фразы, которые, по мнению суда, дискредитировали работу ТЦК.