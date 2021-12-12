В субботу, 11 декабря, на границе Литвы с Беларусью произошла стрельба. Об этом заявили литовские пограничники, передает TVS-24.

Пограничники утверждают, что около 20 выстрелов прозвучали в районе Лаздияйском районе. Еще два выстрела прозвучали в Шальчининкайском районе.

В связи с этим литовским пограничникам приказали ужесточить контроль в районе с Беларусью.

Кроме того, литовские пограничники заявили, что с начала августа, когда они получили право отказывать во въезде иностранцам из Беларуси, 7955 человек не были допущены в Литву.

Напомним, в Польше 11 декабря заявили об очередном штурме государственной границы мигрантами из Беларуси. На этот раз сообщалось, что белорусские силовики помогли группе из 28 мигрантов пересечь рубеж, "ослепляя польских военных лазерами и бросая в них камни".

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, которые находятся в Польше, не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории. При рассмотрении жалоб ЕСПЧ применил правило 39 регламента.

Кроме этого, на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе Еврокомиссия предложила временно предоставить Латвии, Литве и Польше экстренные полномочия по упрощению европейских норм приема мигрантов. Разработанные органом меры временные - они будут действовать полгода.