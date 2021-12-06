Под Киевом обнаружили редкое погодное явление - кристаллическую изморозь, которая образовалась в ночь на 6 декабря. Об этом сообщает Метеорологическая станция Тетерев.

Как объяснили метеорологи, кристаллическая изморозь похожа на пушистые гирлянды, которые легко осыпаются во время встряхивания. Она образуется при определенных условиях, позволяющих водяному пару перейти в лед при испарении капель тумана или дымки.

"Кристаллическая изморозь образуется преимущественно ночью без облачного неба или танковых облаков во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки. Чаще она образуется при температуре воздуха от минус 10 до минус 25, но может образовываться из-за более низкой или более высокой температуры", - сообщают синоптики.

По состоянию на 8:00 понедельника, 6 декабря, на метеостанции Тетерев наблюдался слабый ветер, слабая дымка, температура воздуха составляла -7 градусов мороза. Промерзание грунта 12 см.

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