"Глава" Крыма Сергей Аксенов рассказал, как можно будет использовать воду, найденную под дном Азовского моря. По его словам, ее можно пустить по перекрытому Киевом Северо-Крымскому каналу в сторону Джанкоя и использовать для полива земель.

Об этом Аксенов сказал 23 августа в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Аксенова, сейчас специалисты определяют качество найденной воды, чтобы выяснить, для каких нужд она пригодна. Если окажется, что ее можно использовать для мелиорации, вполне реально пустить ее в Северо-Крымский канал обратным током в сторону Джанкоя.

"Там перепад высот такой, что не надо ни насосов, ничего ставить. Сняли бы вопрос (с дефицитом воды - Ред.)", - сказал Аксенов.

Между тем власти России выделили 370 миллионов рублей (около 133 миллионов гривен) на поиск пресной воды под дном Азовского моря, на месте которого раньше пролегали русла древних рек - палео-Дона и палео-Кубани. Пробную партию воды уже добыли с глубины 100 метров, но специалисты будут бурить еще несколько скважин. Работы продлятся до конца сентября.

Как писала "Страна", в мае Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму.

А после аномальных июльских ливней в России заверили, что проблема с водоснабжением полуострова решена на ближайшие два года вперед.