В воскресенье, 13 февраля, Российская Федерация начнет военные учения в акватории Черного и Азовского морей. Учения продлятся неделю - до 19 февраля.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Морскую охрану Государственной пограничной службы Украины.

В Морской охране Государственной пограничной службы Украины заявили, что на период учений проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт.

Карта, представленная на изображении, не официальная. Ее подготовили журналисты blackseanews. Но в Морской охране Украины подтвердили ее достоверность. Россия эту карту пока не комментировала.

На карте можно увидеть, что РФ решила перекрыть пути для торговых кораблей, что не происходило с начала аннексии Крыма.

Сегодня утром Черноморский флот РФ сообщил, что отряд больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в Севастополь для участия в учениях.

Речь о таких суднах:

"Королев",

"Минск",

"Калининград",

"Петр Моргунов",

"Георгий Победоносец"

"Оленегорский горняк".

На видео - переход этих кораблей через черноморские проливы (снято вечером 9 февраля).

Напомним, в Беларуси у украинской границы начался второй этап масштабных российско-белорусских военных учений.

Также сообщалось, что в ВСУ начались учения "Заметиль-2022".