РФ проведет учения в Черном и Азовском морях. Проход судов через Керченский пролив будет полностью перекрыт
В воскресенье, 13 февраля, Российская Федерация начнет военные учения в акватории Черного и Азовского морей. Учения продлятся неделю - до 19 февраля.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Морскую охрану Государственной пограничной службы Украины.
В Морской охране Государственной пограничной службы Украины заявили, что на период учений проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт.
Карта, представленная на изображении, не официальная. Ее подготовили журналисты blackseanews. Но в Морской охране Украины подтвердили ее достоверность. Россия эту карту пока не комментировала.
На карте можно увидеть, что РФ решила перекрыть пути для торговых кораблей, что не происходило с начала аннексии Крыма.
Сегодня утром Черноморский флот РФ сообщил, что отряд больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в Севастополь для участия в учениях.
Речь о таких суднах:
- "Королев",
- "Минск",
- "Калининград",
- "Петр Моргунов",
- "Георгий Победоносец"
- "Оленегорский горняк".
На видео - переход этих кораблей через черноморские проливы (снято вечером 9 февраля).
Напомним, в Беларуси у украинской границы начался второй этап масштабных российско-белорусских военных учений.
Также сообщалось, что в ВСУ начались учения "Заметиль-2022".