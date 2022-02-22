Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию вокруг Украины. В усугублении украинского кризиса он обвинил своего преемника Джо Байдена.

Комментарий появился 22 февраля на сайте бизнесмена и политика.

"При правильном подходе не было бы абсолютно никаких причин, по которым ситуация, происходящая сейчас в Украине, вообще должна была произойти. Я очень хорошо знаю Владимира Путина, и он никогда бы не сделал при администрации Трампа то, что делает сейчас, ни в коем случае!" - заверил Трамп.

Он пояснил свою позицию тем, что при администрации Байдена Россия "стала очень-очень богатой" - так как цены на нефть удвоились, а вскоре утроятся, а то и учетверятся. При этом "слабые санкции незначительны".

"Сейчас это началось, цены на нефть поднимаются все выше и выше, и Путин не только получает то, что всегда хотел, но и становится, благодаря нефтегазовому всплеску, все богаче и богаче. США были энергетически независимыми при администрации Трампа, независимы как никогда раньше, и цены на нефть и сейчас оставались бы низкими. Вот в каком бардаке наша страна!" - посокрушался Трамп.

Как писала "Страна", на днях Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social.

Она стала самым скачиваемым бесплатным приложением App Store в США.