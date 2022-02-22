Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 22 февраля находится с визитом в Вашингтоне. Там он уже записал видеообращение в украинском посольстве и провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

На встрече главной темой обсуждения стало признание Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР". Кулеба назвал это провокацией и заявил, что Украина ей не поддастся.

"Действуя дипломатией с большой сдержанностью, мы не будем поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать. Но опять же, если выбора не останется, мы станем сражаться, потому что это наша земля, наш народ", - сказал глава МИД.

В свою очередь Остин сказал, что шансы на дипломатический исход кризиса вокруг Украины еще не нулевые.

Также Остин добавил, что признание "республик" нарушает международное право и обязательства РФ.

В США у Кулебы также запланированы встреча с главой Госдепа Энтони Блинкеном и поездка в Нью-Йорк, где чиновник выступит на Генеральной ассамблее ООН, чтобы "донести позицию Украины и мобилизовать мир на фоне российской агрессии".

Между тем накануне встречи с Остином, где Кулеба сказал о дипломатических методах решения проблем, Кулеба дал понять, что Украина разорвет дипотношения с Россией.

В Кремле разрыв дипломатических отношений с Киевом назвали "крайне нежелательным сценарием".