Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Россия через воров в законе готовит бунты заключенных в украинских тюрьмах.

Об этом он написал 22 февраля в своем Фейсбуке.

"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок", - написал Малюська.

К записи министр присовокупил видеообращение, записанное на блатной фене.

"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших тюрягах! О "прогоне" преступников из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и создать беспорядок. В тюрьмах, на воле... Знаю. Но в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому люди, тихо, ша! Без кипиша!" - сказал Малюська.





Между тем на Западе продолжают говорить о том, что Россия вторгнется в Украину. Сегодня об этом заявили в НАТО.

Ранее "Страна" рассказывала, что украинские военные думают о решении Совета Федерации России дать согласие на использование российских войск в "ЛДНР".