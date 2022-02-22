Латвия намерена сократить зависимость от российского газа к 2026 году за счет развития парков ветрогенерации.

Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Компания "Латвэнерго" в ближайшие три года будет активно развивать ветрогенерацию. Это позволит Латвии с 2026 года в годовом исчислении стать нетто-экспортером электричества, а не импортером", - приводит слова премьера портал Латвийского телевидения.

Во вторник правительство Латвии поручило компаниям "Латвияс валстс межи" и "Латвэнерго" начать совместную работу над созданием парков ветрогенерации. Как заявил министр экономики Янис Витенбергс, это необходимо "для укрепления энергетической независимости Латвии, выполнения целей национального энергетического и климатического плана и движения Латвии к климатически нейтральной энергетике".

Данный проект будет реализован без использования механизмов государственной поддержки, указано в сообщении.

Между тем, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" должна быть остановлена. Он дал соответствующее распоряжение, после чего Минэкономики Германии остановило сертификацию. Шольц назвал признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН.

Позже стало известно, что Министерство экономики Германии заново оценит российский газопровод "Северный поток-2". Пока это не произойдет, газопровод не запустят.

Решение Германии о приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2" также поддержали власти США. В связи с этим зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что остановка сертификации "Северного потока-2" приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до 2 тысяч евро.