В сети появилось видео общения канцлера Германии Олафа Шольца с детьми. На опубликованных кадрах можно увидеть, как мальчик задаёт вопрос главе правительства ФРГ: "Путин убийца?".

Шольц прямо на него не отвечает. Он говорит, что "Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность" и вспоминает в этой связи о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас отбывает заключение в колонии.

Далее девочка задаёт Шольцу вопрос о том, должен ли Путин отправиться в тюрьму. Канцлер Германии отвечает, что это должен решать народ России.

Напомним, Шольц после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мариинском палаце весьма уклончиво прокомментировал вопрос поставок оружия для Украины. Также канцлер Германии не ответил Зеленскому на вопрос о том, какие санкции Германия введет против РФ в случае эскалации.

Также мы писали, что канцлер Германии на брифинге в Мариинском дворце призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы". Вместе с тем, он добавил, что ожидает нового раунда переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки".

О том, как прошел визит Шольца в Украину, в блоге "Ясно.Понятно" рассказала Олеся Медведева.