Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 22 февраля может оказаться тем днем, когда станут ясны планы президента РФ Владимира Путина насчет "вторжения". По словам экс-дипломата, "во вторник Россия поднимет градус".

Об этом Климкин сказал в эфире канала "Украина 24".

Свой прогноз он обосновал тем, что во вторник состоится внеочередное заседание Совета Федерации, который должен разрешить (либо не разрешить) использование армии РФ за рубежом.

Как сказал Климкин, власти России "могут или российские войска ввести, или так называемые "голубые каски", причем миротворцами будут русские, таджики, белорусы".

Между тем 20 февраля Россия в очередной раз опровергла планы напасть на Украину, о которых уже несколько месяцев трубит Запад. Опровержение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?" - обратился песков к представителям стран Запада.

Несмотря на это там продолжают нагнетать и дошли до того, что обвинили Москву в намерении вслед за Украиной "аннексировать Прибалтику".