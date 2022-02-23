Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны ввести ещё более жёсткие санкции против России, которая признала "ЛДНР", и сделать остановку газопровода "Северный поток-2" невозвратной.

Об этом он сказал на брифинге с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Наусядой в среду, 23 февраля.

Зеленский сказал, что Украина приветствует введенные в течение последних дней санкции против России и ожидает "дальнейшие шаги по усилению санкционного давления".

"Важным также является решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2". Оно должно стать невозвратным и полностью остановить этот проект, который является оружием. Оружием, которое уже используется против Украины, используется против всей Европы", - заявил он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР" и одобрил введение российских войск в "республики".

На такое решение Москвы многие страны отреагировали введение новых санкций против России. В их числе Канада и Австралия, Япония, Великобритания, члены Евросоюза и США.

Среди прочего, канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Однако, как заявили в Германии, заморозка проекта газопровода не исключает его введения в эксплуатацию в будущем.