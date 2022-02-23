Сегодня, 22 февраля, в Верховной Раде народные депутаты эмоционально обсуждали голосование по санкциям. Нардепы использовали нецензурную лексику.

Матерная речь народных избранников попала в эфир телеканала "Рада".

Кто именно говорит - непонятно. Но диалог получился весьма эмоциональный:

- Ну п@здец. Мне звонят с "Суспильного", говорят, чего не голосовал, что за х@йня?

- А чего ты не голосовал?

- Ну по санкциям! У меня не засчитался...

После этого звук на трансляции резко отключили.

Что касается санкций, то сегодня 322 народных депутата проголосовали за то, чтобы предложить Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы России, которые поддержали независимость "ДНР" и "ЛНР".

Помимо санкций в Раде обсуждали введение чрезвычайного положения в Украине. По данным Ярослава Железняка, у нардепов возникли вопросы к проекту решения по ЧП в Украине, поскольку власти "хотят ввести нормы военного положения, при этом не вводя его". В результате голосование по этому вопросу перенесли на вечер.

Какое чрезвычайное положение хотят ввести в Украине подробно объяснила "Страна".