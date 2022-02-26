Правительство Нидерландов приняло решение безвозмездно и как можно скорее передать Украине 200 зенитных ракет Stinger ("Стингер")

Об этом сообщает RTL.

По данным издания, соответствующий документ подписали министры иностранных дел и обороны.

"Для этого запроса было проведено тщательное рассмотрение критериев экспорта оружия, но процедура была сокращена с учетом исключительных обстоятельств", - говорится в документе.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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