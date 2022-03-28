В Голую Пристань Херсонской области вошли многочисленные российские войска. Об этом сообщил местный депутат Юрий Зеленин.

Он призвал жителей "не провоцировать их и не выходить из дома" и заявил, что город оцеплен со всех сторон.

В соцсетях сообщают, что россияне выставили на выезде и въезде в город блок-посты и поверяют документы и телефоны.

Ранее мы писали, что в оккупированной Херсонской области россияне хотят с апреля ввести в оборот рубли.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.