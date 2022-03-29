В Северодонецке обстреляли две пятиэтажки, дома частично обрушились. Из-под завалов достали 13 человек, два человека погибли.

Об этом в Facebook сообщает МВД.

По информации ведомства, в одном из домов в результате обстрелов произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже, были разрушены 4 и 5 этажи дома. Из-под завалов спасатели вытащили четырех человек. К работам привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Кроме того, из-за попадания снаряда и последующего пожара произошло разрушение в еще одном пятиэтажном жилом доме. Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС Луганской области спасли 9 граждан. Разбирая завалы, спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.