Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что сегодня, 30 марта, около 06:30 произошел мощный обстрел города Лисичанска.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам губернатора, обстрелу подвергся жилой район города. Пострадало несколько многоэтажек, под завалами остаются люди. Число пострадавших уточняется.

Напомним, на Луганщине не прекращаются обстрелы. Вчера обстреливали Лисичанск, а также Северодонецк, Рубежное и другие населенные пункты.

Также два дня назад сообщалось, что в Рубежном и Северодонецке после обстрелов войсками России погибли два человека.

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