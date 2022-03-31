Спасатели всю ночь разбирали завалы Николаевской областной администрации, куда позавчера попала российская ракета.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Под завалами нашли тела 15 погибших. Еще один человек умер в реанимации. Таким образом общее число жертв трагедии выросло до 16.

Спасательные работы еще продолжаются.

Напомним, утром 29 марта в Николаеве российская ракета разрушила здание облгосадминистрации.

Мы показывали фото и видео последствий удара по Николаевской ОГА.

Также сообщали, что Ким считает, что враг ударил ракетой по Николаевской ОГА при перемещении на участке фронта.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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