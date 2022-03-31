Число погибших в результате удара по Николаевской ОГА увеличилось до 16. Спасатели продолжают разбирать завалы
Спасатели всю ночь разбирали завалы Николаевской областной администрации, куда позавчера попала российская ракета.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
Под завалами нашли тела 15 погибших. Еще один человек умер в реанимации. Таким образом общее число жертв трагедии выросло до 16.
Спасательные работы еще продолжаются.
Напомним, утром 29 марта в Николаеве российская ракета разрушила здание облгосадминистрации.
Мы показывали фото и видео последствий удара по Николаевской ОГА.
Также сообщали, что Ким считает, что враг ударил ракетой по Николаевской ОГА при перемещении на участке фронта.
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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
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