Под Киевом машинам ради проезда приходится маневрировать между десятками мин. Видео
В районе Бородянки в Киевской области машины вынуждены объезжать мины, чтобы проехать по дорогам.
Видео очевидцы публикуют в социальных сетях.
На кадрах видно, как машины аккуратно проезжают через ряды мин, которые занимают всю ширину дороги.
Отметим, о том, что войска РФ минируют оставленные территории в Киевской области, ранее сообщал Генштаб ВСУ.
Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.
Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.
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