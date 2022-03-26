Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за сообщений об обнаружении объекта, похожего на мину, сообщила турецкая береговая охрана. Об этом сообщает местное издание Sabah.

"Командование береговой охраны приняло меры в отношении похожего на мину объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели", - говорится в сообщении.

Позже в Минобороны Турции сообщили, что подозрительный объект удалось нейтрализовать.

"После обнаружения 26 марта гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора группы подводной обороны были оперативно направлены к месту происшествия. Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в тексте.

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