РФ смогла поразить секретный склад боеприпасов в Украине по наводке украинского беженца в Польше. Мужчина рисовал граффити и установил камеры вдоль жд путей по которым доставляется военная помощь в Украину.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В статье приводится история Максима Леги, которому было 22 года, когда он начал выполнять российские задания в Польше, не имея средств к существованию. Сперва рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах - по 7 долларов за штуку.

Затем устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, перевозивших западную военную помощь в Украину.

Россия соединила записи с этих камер со спутниковым наблюдением и смогла отслеживать отправку боеприпасов из Польши на секретные склады в Украине, которые в итоге были поражены беспилотниками и ракетами.

Высокопоставленный чиновник западной военной разведки сказал, что таким образом РФ смогла уничтожить ключевую технику с минимальными инвестициями.

Ранее стало известно, что Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты. Проанализировав отчеты ВВС Украины, издание пришло к выводу, что показатель за последние полгода упал до 46% по сравнению с 73% в предыдущие 6 месяцев.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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