США пытаются ускорить темпы поставок Украине оружия, часть уже находится в пути.

Такое заявление сделал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он добавил, что передачи пакетов военной помощи каждую неделю не будет.

Напомним, на днях США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США уже начала поступать в Украину.

Также газета Politico писала, что США готовят в рамках программы USAI (производство оружия для Украины) пакет помощи на общую сумму шесть миллиардов долларов. Пакет будет включать в себя системы ПВО/ПРО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства противодействия беспилотникам и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

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