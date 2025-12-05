Во Франции пытались сбить беспилотники над военно-морской базой Иль-Лонг, где размещаются атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, входящие в состав сил ядерного сдерживания.

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По информации издания, морские пехотинцы открыли огонь по пяти дронам, но сбить их не удалось.

На базе осуществляется техобслуживание четырех субмарин, по меньшей мере одна из которых всегда находится на боевом дежурстве. Ее охраняют 120 морских жандармов в сотрудничестве с морпехами.

При этом пролет дронов в этой зоне замечают уже не первый раз. В ночь на 18 ноября сообщалось о полёте беспилотника над соседним полуостровом Крозон.

Напомним, что Европа уже продолжительное время подозревает РФ в запуске беспилотников, но поймать причастных пока не удалось. Москва же эти обвинения отрицает.

Ранее западные СМИ писали, что Европа думает об ответных действиях против России на залеты дронов и диверсии.

О беспилотниках в небе над Европой и заявлениях Москвы об угрозе третьей мировой войны мы писали в отдельном материале.