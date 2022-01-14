Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее обвинил США в попытке "замотать" процесс переговоров о безопасности, объяснил, что у РФ нет в диалоге с американцами скрытой повестки.

Об этом глава МИД РФ заявил в ходе пресс-конференции, прямая трансляция которой ведется в YouTube.

"Мы не пытались играть в какие-то игры "проси больше - дадут меньше". Это известная одноходовочка, но у нас все гораздо серьезнее. Мы категорически не приемлем появления на наших границах НАТО. Это "красные линии" по-настоящему, они это знают", - сказал Лавров.

Напомним, в ходе пресс-конференции глава МИД России заявил, что Запад "зарвался и пошел на обострение" в Украине. Также он обвинил США во втягивании Украины в НАТО.

Ранее мы рассказывали, что переговоры по безопасности прошли в три раунда. 10 января делегации США и РФ провели встречу в Женеве. О ее итогах ранее подробно рассказывала "Страна".

Кроме того, мы подробно писали о том, как прошли в Брюсселе переговоры России и НАТО.

Также по итогам переговоров мы подробно рассказали, о чем смогли договориться страны.