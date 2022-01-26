Днем в среду, 26 января, в Париже началась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Об этом со ссылкой на посольство РФ в Париже сообщает ТАСС.

Встреча проходит в Елисейском дворце. Украинскую делегацию на встрече представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Германию на встрече представляет внешнеполитический советник нового канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента страны Эммануэль Бонн.

Ранее в Кремле анонсировали, что представитель России Дмитрий Козак на сегодняшней встрече донесет до собеседников озабоченность Москвы по поводу конфликта на Донбассе.

Также мы писали, что немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в администрации президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что советники лидеров стран "нормандского формата" 26 января на встрече в Париже могут договориться о дате переговоров Украины с "ЛДНР" о статусе Донбасса.

После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг, что собирается обсуждать прямые переговоры с "ЛДНР" на встрече нормандских советников.