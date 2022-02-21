В предварительный пакет американских санкций, которые США планируют ввести в случае "вторжения" России в Украину, входит запрет на обработку транзакций крупных российских банков.

Об этом со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, пишет Reuters.

По их данным, такие меры будут реализованы только в случае полномасштабного "вторжения" России в Украину.

Сообщается, что ограничения также будут направлены в том числе на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи. Окончательный перечень банков, попадающих под санкции, пока не сформирован, однако источники считают, что в него с большой вероятностью могут попасть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

По данным собеседников агентства, США также намерены включить несколько российских физических и юридических лиц в черный список (SDN-лист), что исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами Штатов и заморозит их активы в США.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России санкциями ещё до "вторжения" в Украину.

Также мы писали о том, что в новый пакет санкций после "вторжения России" не войдут экспорт энергоносителей и отключение SWIFT.