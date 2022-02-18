Страны Евросоюза хотят ввести санкции в отношении 27 россиян в случае возможной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на двух информированных источников.

По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.

Информаторы издания добавили, что предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон обязательно введет санкции против России в случае вторжения в Украину, но не хочет делать этого. По словам Трасс, подготовленный в Британии законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины затронет компании и физических лиц, "значимых для Кремля". И добавила, что законопроект только дает возможность для введения санкций, а не вводит санкции.

Также мы сообщали, что министры стран "Большой семерки" (G7) заявили, что намерены ввести экономические санкции против России в случае военной агрессии против Украины.