Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ США и их союзников России может последовать и в том случае, если Москва будет просто сохранять нынешнюю ситуацию вокруг Украины на уровне "низкого и среднего кипения".

Об этом глава Госдепа сказал в интервью CBS.

Блинкен рассказал, что в выходные подробно обсуждал ситуацию вокруг Украины с союзниками и партнерами.

"Прежде всего, это неприемлемо, и это одна из вещей, о которых мы подробно говорили с союзниками и партнерами в эти выходные. Это сценарий, согласно которому Россия просто держит ситуацию на низком или среднем уровне. И на это тоже будет ответ", - пообещал Блинкен.

Правда, добавил, что как дипломат будет прилагать все усилия, чтобы предотвратить войну.

"И если есть что-то, что я могу для этого сделать, я это сделаю. Президент Байден ясно дал понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время и в любом формате, если это поможет предотвратить войну. И пока, даже если жребий брошен, пока он не решен, пока мы не узнаем, что танки катятся, самолеты летят и агрессия началась, мы будем делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить это. Но мы готовы и к ответу, который будет иметь огромные последствия для России, если она действительно доведет дело до конца", - пригрозил Блинкен.

Днем ранее "Страна" приводила заявление госсекретаря США российскому СМИ о том, что он твердо уверен в планах России вторгнуться в Украину.

Также мы сообщали, что в Британии анонсировали санкции против России за вторжение в Украину, которые будут включать запрет на въезд российских олигархов и ограничения на рынках капиталов.