Министр иностранных дел Британии Лизз Трасс заявила, что санкции против России за вторжение в Украину будут включать запрет на въезд российских олигархов и ограничения на рынках капиталов.

Об этом она заявила во время Мюнхенской конференции.

Реальность состоит в том, что Россия хочет отмотать время назад, к 90-м годам... Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно. Мы должны проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает силу", -сказала.

По ее словам, Россия должна заплатить большую цену в случае вторжения Украину.

"Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям, мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", - добавила министр.

О том, что заявлял в Мюнхене Зеленский можете прочитать здесь.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".