Министерство обороны США утверждает, что нападение на Украину может произойти уже в понедельник, 21 февраля.

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Напомним, министр обороны Резников призвал не нагнетать панику и заявил, что у границ Украины нет российской ударной группировки.

Ранее Резников заявил, что считает неуместным говорить о нападении России в ближайшие дни.

Также мы писали, что президент США Байден уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину.

Об этих и других заявлениях Байдена по поводу Украины в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.