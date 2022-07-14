Среди нардепов от "Слуги народа" идет полемика, запрещает ли Конституция Украины однополые браки. Споры возникли после того, как петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием их легализации, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Нардеп Игорь Фрис напомнил текст статьи 51, где говорится, что "брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины". И заявил, что для легализации однополых союзов нужно будет менять Основной закон.

С ним не согласилась представитель Рады при Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Очевидно, что акцент в статье 51 сделан на свободном волеизъявлении при вступлении в брак представителей каждого пола, а не на том, что эти полы должны быть разными при заключении брака. Не вижу в идее легализации разнополых браков никакого противоречия Конституции", - написала она в Facebook.

Против позиции Фриса и за однополые браки выступили также нардепы Дмитрий Гурин и Александр Мережко. Они также считают, что Конституция это позволяет.

"В этой статье главное свободное согласие. То есть, даже Конституцию не надо менять", - написал в комментариях Мережко.

А вот "слуга" Александр Федиенко согласился с Фрисом и заявил, что брак - это разнополый союз. Он напомнил, что по Семейному кодексу "браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния".

Напомним, что защита ЛГБТ является важным пунктом Стамбульской конвенции, которую в июне ратифицировала Верховная Рада.

Недавно украинцы подписали необходимым количеством голосов петицию о легализации однополых браков. Это случилось с большим запасом - за 56 дней до окончания срока голосования. Теперь петицию должен рассмотреть Зеленский.