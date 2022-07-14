"Слуги народа" спорят, запрещает ли Конституция Украины однополые браки
Среди нардепов от "Слуги народа" идет полемика, запрещает ли Конституция Украины однополые браки. Споры возникли после того, как петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием их легализации, набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Нардеп Игорь Фрис напомнил текст статьи 51, где говорится, что "брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины". И заявил, что для легализации однополых союзов нужно будет менять Основной закон.
С ним не согласилась представитель Рады при Конституционном суде Ольга Совгиря.
"Очевидно, что акцент в статье 51 сделан на свободном волеизъявлении при вступлении в брак представителей каждого пола, а не на том, что эти полы должны быть разными при заключении брака. Не вижу в идее легализации разнополых браков никакого противоречия Конституции", - написала она в Facebook.
Против позиции Фриса и за однополые браки выступили также нардепы Дмитрий Гурин и Александр Мережко. Они также считают, что Конституция это позволяет.
"В этой статье главное свободное согласие. То есть, даже Конституцию не надо менять", - написал в комментариях Мережко.
А вот "слуга" Александр Федиенко согласился с Фрисом и заявил, что брак - это разнополый союз. Он напомнил, что по Семейному кодексу "браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния".
Напомним, что защита ЛГБТ является важным пунктом Стамбульской конвенции, которую в июне ратифицировала Верховная Рада.
Недавно украинцы подписали необходимым количеством голосов петицию о легализации однополых браков. Это случилось с большим запасом - за 56 дней до окончания срока голосования. Теперь петицию должен рассмотреть Зеленский.