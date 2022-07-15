В Афинах впервые крестили детей однополой семьи. Таинство проводил архиепископ Америки из Константинопольской православной церкви Элпидофор.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о детях, рожденных от суррогатной матери для актера Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса, с которыми дружит священник.

Православные церкви традиционно осуждают гомосексуальные отношения как смертный грех.

Ранее СМИ писали, что другие друзья Элпидофора - митрополит Тианский Паисий и епископ Апамейский Викентий - устраивали оргии. Громкий секс-скандал расследовался в 2010 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии 125 представителей римско-католической церкви совершили коллективный каминг-аут и публично признались в своей принадлежности к ЛКБТК+. Они также призвали к прекращению дискриминации.

Также мы писали, что Папа Римский Франциск высказался в поддержку существования однополых семей.

"Гомосексуалы имеют право жить в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью", - считает понтифик.